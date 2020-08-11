Москва, , 10:52 — REGNUM Все представленные на авторынке России модели японской компании Nissan подорожали на 1,3 — 4,4% от прежней стоимости. Об этом 11 августа сообщается на портале «Цена Авто».

В июле было зафиксировано, что цены на машины японской марки выросли на 19 — 78 тыс. рублей. Причем меньше всего выросла стоимость компактного кроссовера Nissan Terrano. Он подорожал на 19 тыс. рублей от прежней цены.

Самую большую прибавку к стоимости получил кроссовер Nissan Murano — 78 тыс. рублей.

В результате диапазон цен на автомобили Nissan будет таким:

Murano — от 2 577 000 до 3 204 000 рублей,

Qashqai — от 1 377 000 до 1 960 000 рублей,

Terrano — от 1 071 000 до 1 349 000 рублей,

X-Trail — от 1 749 000 до 2 362 000 рублей.

Напомним, за первые семь месяцев 2020 года в России было продано 31 060 машин Nissan — на 12% меньше, чем год назад.

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