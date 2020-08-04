Токио, , 14:34 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota создал обновленный кроссовер Toyota C-HR. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешне новинка не изменилась, однако она получила целый набор передовых помощников, многими из которых уже оснащены последние новинки японской компании.

Основные изменения коснулись комплекса систем безопасности Toyota Safety Sense (TSS). В его состав вошла система Emergency Steering Assist (ESA), которая может распознавать препятствия, а также рассчитывать расстояние для их возможного объезда.

Кроме того, в TSS входит система автоматического торможения, которая теперь может распознавать пешеходов ночью и велосипедистов днем.

Базовая версия модели стоит 2 382 000 иен (около 1,6 млн рублей), а топовая комплектация с гибридным силовым агрегатом — 3 045 000 иен (2,1 млн рублей).

Напомним, в конце июля нынешнего года компания Toyota сертифицировала в РФ рестайлинговые Toyota Hilux и Fortuner. Оба автомобиля имеют модернизированный дизельный турбированный движок рабочим объемом 2,8 л и мощностью 200 л. с.

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