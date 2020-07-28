Токио, , 10:15 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota создал работающий прототип автомобиля с твердотельным аккумулятором с функцией быстрой зарядки. Об этом сообщает издание Automotive News.

Авто с инновационным аккумулятором должно было быть представлено на Олимпийских играх этим летом. Однако пандемия коронавируса помешала этим планам.

Твердотельная батарея ещё находится на стадии разработки. Автопроизводителю нужно решить проблему с безопасностью и увеличением жизненного цикла аккумулятора. Дело в том, что после повторной зарядки батареи часто выходят из строя.

Преимуществом твердотельных аккумуляторов является то, что они заряжаются быстрее, и имеют большую плотность энергии. Таким образом, авто с таким аккумулятором на одном заряде может преодолеть большее расстояние, чем аналогичное транспортное средство с литий-ионной батареей одинакового размера.

Рабочий вариант твердотельной батареи появится в 2025 году.

Ранее на заводе японской компании Toyota был создан лимузин на базе кроссовера Toyota RAV4.

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