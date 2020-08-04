Берлин, , 12:03 — REGNUM Специалисты немецкой компании BMW разработали для автомобилей компании обновление для поддержки Android Auto. Об этом сообщается на портале iXBT.

Ранее мультимедиа BMW поддерживали только функцию Apple CarPlay для прямой связи со смартфонами компании Apple с iOs. Однако это создавало неудобства для автовладельцев, пользующимися смартфонами с операционной системой Android.

Поддержка Android Auto появится в моделях баварского бренда уже осенью текущего года. После этого все автомобили марки станут совместимы с операционной системой от Google.

Стоит отметить, что функционал автоматически появится в машинах BMW — дополнительно посещать сервисные центры и платить деньги не придется.

Ранее стало известно, что к концу 2021 года компания BMW планирует расширить модельный ряд пятью моделями с полностью электрическим движком: BMW i3, MINI Cooper SE, BMW iX3, BMW iNEXT и BMW i4.

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