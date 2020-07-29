Вашингтон, , 10:52 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer появился редкий лот — спорткар BMW 3.0 CSL 1972 года выпуска (модификация 3.0 CS). Об этом сообщается на сайте компании.

Данное авто было создано для участия в чемпионате European Touring Car Championship. Всего немецким автопроизводителем было изготовлено 169 таких машин.

За 48 лет авто подверглось множеству доработок. В конце 1970-х годов спорткар купил коллекционер из Соединенных Штатов. В 90-е годы модель была перекрашена в чёрный цвет, а на боках кузова появились трехцветные полосы.

В этот же период авто оснастили новым 3,5-литровым шестицилиндровым мотором M30B35. Оригинальный же трехлитровый движок теперь продаётся с автомобилем в комплекте. В 2014 году в модель установили пятипозиционную механическую трансмиссию Getrag.

Начальная цена лота на онлайн-аукционе равна 115 тыс. долларов (около 8,3 млн рублей).

Ранее в американском штате Техас был выставлен на продажу единственный в своем роде суперкар Ferrari SP30 2012 года производства. Кузов авто окрашен в красный цвет.

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