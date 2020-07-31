Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Американский дизайнер опубликовал видеоролик, на котором он представил современный вариант пикапа Ford F-150 в версии SVT Lightning. Видео с эскизами дизайнера размещено на канале TheSketchMonkey в YouTube.

В качестве основы для эскиза был взят официальный снимок нового F-150. Пикап получил только две двери. Передняя часть кузова грузовика была видоизменена — была добавлена фальшрадиаторная решётка, выполненная в духе Raptor.

Также в представленном автомобиле занижена подвеска и добавлены большие чёрные диски из легкого сплава. На них «обуты» более широкие шины. На данный момент F-150 в версии Raptor является самой производительной версией пикапа.

Напомним, Ford F-150 2021 модельного года уже доступен для заказа. Базовая комплектация модели стоит 30 635 долларов (около 2,25 млн рублей).

Ранее компания Ford совместно со специалистами гоночной команды RTR создала 1400-сильную версию электрокроссовера Ford Mustang Mach-E. Гиперкар имеет семь электромоторов (три движка для передних колес и четыре — для задних).

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