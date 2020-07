Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford работает над созданием новой модификации Bronco в кузове пикап. Об этом сообщается на сайте Automobilemag.

Новинка должна стать конкурентом нового Jeep Gladiator. Модель будет оснащена внедорожным пакетом Sasquatch и системой переключения режимов G.O.A.T (Goes Over Any Type of Terrain).

В движение Bronco будет приводить турбированная «четверка» EcoBoost рабочим объёмом 2,3 л производительностью 273 «лошади». Кроме того, в линейке моторов будет 2,7-литровый агрегат V6, выдающий 314 л. с. Привод будет полным.

Ожидается, что в продаже пикап появится не раньше 2024 года.

Ранее компания Ford из-за возросшего спроса в два раза увеличила объём планируемого выпуска внедорожников Bronco First Edition — до 7000 единиц.

