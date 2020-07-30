Москва, , 10:14 — REGNUM В России успешно испытали беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки, заявил гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

«Недавно демонстратор аппарата впервые поднялся в воздух, испытания подтвердили работоспособность и перспективность данной несущей схемы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, преимуществами циклолета перед вертолетами являются лучшая маневренность и значительно меньшие габариты, это позволяет ему действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России прошли испытания электродвигательной установки, созданной на базе технологий сверхпроводимости и полностью запитанной от аккумулятора.

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