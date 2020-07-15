Москва, , 08:19 — REGNUM Испытания электродвигательной установки, созданной на базе технологий сверхпроводимости и полностью запитанной от аккумулятора, провели в России. Об этом 15 июля рассказали в Фонде перспективных исследований, передает РИА Новости.

«Впервые в мире осуществлены лабораторные испытания элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя», — заявили в Фонде, добавив, что испытание проходило в рамках совместного проекта Фонда и ЗАО «СуперОкс».

Также в Фонде уточнили, что питание установки в ходе испытания производилось за счет специально для этого созданной батареи аккумулятора, обладающей высокой мощностью.

При этом указывается, что в ходе испытаний были проведены имитация взлета и посадки, заряда и разряда аккумулятора во время полета и аварийного режима.

Кроме этого, сообщается, что данная система, испытание которой было успешно проведено, будет использоваться в составе экспериментальной авиационной гибридной силовой установки, которую разрабатывает Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова и испытания которой намечены на 2020−2021 г.

Помимо этого, в Фонде рассказали, что данный проект предназначается для создания полностью электрических вертолетов и самолетов, которые будут отличаться от нынешних образцов авиационной техники более совершенными эксплуатационными характеристиками. Данные технологии также позволят сделать возможным создание «полностью электрических» летательных аппаратов, к примеру, аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой и электрических морских судов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что на Улан-Удэнском авиационном заводе прошли модернизацию шесть вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» отдельного вертолётного полка Центрального военного округа (ЦВО), базирующегося в Новосибирской области.