Москва, , 13:49 — REGNUM Роскомнадзор предоставил мобильному оператору МТС лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25−24,65 ГГц) в 83 российских регионах. Об этом информирует 28 июля пресс-служба компании.

Лицензия выдана сроком на пять лет, она является первой в России. Сетью связи пятого поколения сначала смогут воспользоваться бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

В МТС готовят решения для промышленных предприятий, а также тестируют сценарии использования 5G в выделенном диапазоне. Технологии 5G будут востребованы в большинстве отраслей, отметили в компании.

Решение о выделении диапазона частот 24,25−24,65 ГГц для создания сетей 5G было принято Госкомиссией по радиочастотам в марте 2020 года.

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