Москва, , 13:06 — REGNUM На сегодняшний день преждевременно говорить о массовом внедрении беспилотного транспорта на автодороги. Об этом заявил директор по работе с ключевыми клиентами «Билайн Бизнес» Герман Бородов.

«Тема внедрения беспилотного транспорта обсуждается часто и активно, но говорить о том, что в ближайшее время такие автомобили массово появятся на наших дорогах, еще рано. Чтобы это стало возможным, необходимо внесение определенных положений в нормативную базу, а также активное развитие инфраструктуры связи, в частности, покрытия сетей 5G», — сказал Бородов.

По его словам, система 5G — это ресурсозатратная технология, «которая к тому же пока вызывает непонимание у конечного пользователя».

Бородов не исключил, что первые коммерческие сети 5G будут построены в партнёрстве с крупными производственными компаниями из топ-300 российской экономики: «Речь, конечно, идет и о беспилотниках, и о промышленном IoT».