Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA установили на готовящийся к отправке на Марс планетоход Perseverance многоцелевого радиоизотопный термоэлектрический генератор (MMRTG). Об этом сообщает портал Space.com.

Об успешной установке MMRTG на марсоход сообщил Тори Бруно — глава компании United Launch Alliance, которая занимается организацией запуска Perseverance посредством ракеты-носителя Atlas V. Такой же генератор используется на планетоходе Curiosity, работающих на Марсе с августа 2012 года.

Использующие ядерную энергию генераторы MMRTG используются на некоторых космических аппаратов ввиду ряда преимуществ перед солнечными батареями. Например, Perseverance сможет работать в условиях пылевых бурь, которые в 2018 году привели к выводу из строя марсохода Opportunity, использующего для получения электроэнергии солнечные батареи.

Планируется, что ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance будет запущена с косомдрома на мысе Канаверал 30 июля. Космический аппарат должен прибыть на Марс в феврале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля был произведён запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с автоматической межпланетной станцией Китая «Тяньвэнь-1». В состав миссии входят орбитальный аппарат и марсоход, планируется, что «Тяньвэнь-1» достигнет Марса в феврале 2021 года.

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