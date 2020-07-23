Пекин, , 09:08 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-5» с первым китайским аппаратом для изучения Марса «Тяньвэнь-1» успешно стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР 23 июля, сообщает агентство «Синьхуа».

Запуск произошел в 07:40 мск, вес ракеты на старте составил почти 870 тонн. «Тяньвэнь-1» состоит из орбитальной станции и зонда, он прибудет к Марсу через семь месяцев.

Около трёх месяцев аппарат будет вращаться вокруг планеты, затем зонд опустится на Равнине Утопия и приступит к изучению Марса: его почвы, атмосферы и климата. Марсоход попытается найти воду и следы жизни.

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