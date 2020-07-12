Тайбэй, , 12:11 — REGNUM Крупнейшим клиентом тайваньской полупроводниковой компании в 2021 году станет китайский гигант Huawei. Об этом сообщает портал ITHome со ссылкой на источники в отрасли.

Эмблема Huawei Алексей Ерёмин © ИА Красная Весна

В мае 2020 года правительство США ужесточило санкции в отношении компании Huawei. Новые правила предусматривают запрет на поставку Huawei чипов от любых компаний, использующих при производстве американские технологии.

После этого решения крупнейший партнёр Huawei — тайваньская компания TSMC — прекратил приём заказов от китайской компании. TSMC продолжит производство чипов по уже принятым заказам до сентября 2020 года, после чего Huawei нужно будет искать новых поставщиков.

По данным ITHome, для решения этой проблемы руководство Huawei планирует нарастить использование чипов MediTek. В настоящее время чипы от этой компании используются в нескольких смартфонах линейки Enjoy и суббренда Huawei Honor. Сообщается, что в ближайшее время Huawei сильно нарастит количество заказов в MediaTek, а в 2021 году станет крупнейшим клиентом этой компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что Huawei начала переговоры с MediaTek о резком наращивании поставок чипов. Издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли отмечало, что Huawei планирует нарастить общий объём заказов у этой компании на 300%.