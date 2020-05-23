Пекин, , 08:44 — REGNUM Китайский производитель Huawei начал переговоры о резком наращивании поставок чипов с тайваньской компанией MediaTek. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

16 мая министерство торговли США ввело новые санкции в отношении китайской компании Huawei, запретив поставлять ей любые компоненты, производимые иностранными компаниями с использованием американских технологий. После этого крупнейший в мире производитель чипов — тайваньская компания TSMC — прекратила приём заказов от Huawei.

По данным Nikkei Asian Review, в Huawei рассчитывают заместить производимые TSMC чипы с помощью расширения заказов с другой тайваньской компанией — MediaTek. В настоящее время чипы MediaTek используются в бюджетных смартфонах Huawei и суббренда Honor.

Сообщается, что в Huawei планируют перевести на чипы MediaTek и более дорогие модели, нарастив общий объём заказов на 300%. Отмечается, что сейчас в MediaTek проводят оценку имеющихся мощностей и человеческих ресурсов для поддержки этой заявки в полном объёме.

Также Huawei начала переговоры с китайским разработчиком чипов для мобильных устройств Unisoc (ранее известной как Spreadtrum Communications). Чипы этой компании также использовались в Huawei при производстве недорогих смартфонов и планшетных компьютеров, однако в будущем в Unisoc могут заняться разработкой более совершенных чипов.

Напомним, компания TSMC занималась производством чипов Kirin, разрабатываемых дочерним подразделением Huawei — HiSilicon. В TSMC заявили, что компания продолжить исполнять уже сформированные заказы на производство чипов Huawei до сентябре 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая в министерстве коммерции КНР призвали правительство США прекратить неправомерные действия в отношении Huawei и других китайских компаний.

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