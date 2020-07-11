Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Американская компания Apple добавит ряд функций по защите личной информации в новой версии операционной системы для смартфонов iPhone. Об этом сообщает CNBC.

Компания Apple представила тестовую версию мобильной операционной системы iOS 14 в конце июня. Эксперты изучили представленную систему и обнаружили в ней ряд изменений, направленных на защиту личной информации.

В следующей версии для iOS специалисты Apple постараются сделать настройки безопасности более доступными для рядовых пользователей. Когда какое-то приложение будет активировать видеокамеру, то на лицевой панели смартфона будет загораться зелёный индикатор. Оранжевый индикатор укажет на то, что приложение использует микрофон.

Изменения коснутся и магазина приложений Apple App Store. При загрузке приложения будет отображаться список данных, которые собирает эта программа. Например, сведения о геолокации, доступ к книге контактов и истории браузера. Разработчики приложений будут обязаны оснащать подобными списками все программы, размещаемые в App Store.

Также в iOS 14 будет добавлена возможность разрешения использования приложениям только определённых фотографий или альбомов. В более ранних версиях операционной системы приложения могли получать только полный доступ ко всем фотографиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Apple рассказали, что в iOS 14 будет переработан интерфейс операционной системы, улучшен блок виджетов и голосовой помощник Siri. Ожидается, что стабильная версия iOS 14 будет выпущена осенью 2020 года.