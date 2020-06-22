Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба компании.

Изменения в существенной степени затронут интерфейс операционной системы. Так, появляются так называемые «умные папки», которые будут хранить внутри себя схожие приложения. Отмечается, что запуск приложений возможен без раскрытия папок, а сама такая папка будет достаточно большой, чтобы было видно почти все содержимое. Также у пользователей появится функция сокрытия тех страниц рабочего стола, которые им сейчас не нужны.

Улучшается блок виджетов. Если раньше интерактивные значки с прогнозом погоды или новостями собирались на одной странице слева, то теперь они могут быть везде и иметь разную форму и размер.

Появится режим «картинка в картине». Он позволит проигрывать видео на iPhone поверх остальных окон. Видеоролик может быть размещен сверху или снизу экрана, ролик может быть масштабирован или «задвинут» за край рабочего стола, а затем извлечен обратно.

Разработчики обещают, что голосовой помощник Siri станет умнее. Помощнику добавят функцию перевода, предусмотрена поддержка русского языка.

Отдельное нововведение для автомобилистов — они смогут использовать свой iPhone для открытия и закрытия дверей автомобиля или в качестве ключа зажигания, если им конечно это понадобится.

Меню «Сообщения» претерпевает изменения. Наверх списка можно будет прикреплять избранные беседы, а в групповых чатах появится возможность ответа на определенные сообщения.

Другое существенное нововведение называется App Clip — это простые микроприложения, которые пользователю не надо устанавливать на свой аппарат — они сами загружаются, когда iPhone подносят к NFC-метке или считывают камерой QR-код, и появляются в нижней части экрана. Эту функцию можно будет использовать, в частности, для краткосрочной аренды транспортных средств.