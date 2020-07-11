Лондон, , 10:30 — REGNUM Правительство Великобритании обяжет операторов связи полностью отказаться от использования телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei к 2025 году. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден выступит с соответствующим заявлением 14 июля. Отмечается, что некоторые из членов парламента Великобритании настаивали на полном запрете использования оборудования Huawei к 2023 году. Однако крупнейшие операторы BT и Vodafone предупредили, что для отказа от этого оборудования им потребуется не менее пяти лет.

На долю китайского оборудования приходится около одной трети в инфраструктуре сетей мобильной связи 4G/LTE в Великобритании. Планировалось, что при развёртывании сетей 5G оборудование Huawei будет использоваться примерно в таком же объёме.

На отказе от сотрудничества с Huawei настаивает правительство США. В частности, в апреле 2019 года госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Соединённые Штаты смогут прекратить обмен разведывательными данными со своими союзниками, если те будут использовать телекоммуникационное оборудование Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Федеральная комиссия по связи США признала китайские компании Huawei и ZTE организациями, предоставляющими угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.

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