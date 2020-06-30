Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Китайские компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. официально объявлены структурами, представляющими угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом 30 июня сообщил пресс-релиз, опубликованный Федеральной комиссией США по связи (FCC).

Такое решение означает запрет для бизнес-структур США закупать продукцию этих компаний за счёт федеральных фондов развития телекоммуникационных услуг в сельской местности.

Деньги из этого фонда «более не могут использоваться для приобретения, поддержания, усовершенствования, модификации или других видов поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых этими компаниями».

Руководитель FCC Аджит Пай отдельно указал, что «Huawei и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партии Китая и военными структурами. Мы даем понять: правительство США и FCC не позволят китайской Компартии использовать уязвимости американских телекоммуникационных сетей».

При этом представители Вашингтона заявляют, что телекоммуникационное оборудование производства компании Huawei используется для шпионажа в пользу китайских спецслужб.

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