Москва, , 07:36 — REGNUM Специалисты Центра им. Хруничева завершили вакуумные испытания многофункционального лабораторного модуля Международной космической станции «Наука». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Испытания в вакуумной камере являются одним из наиболее эффективным способов проверки крупногабаритных аппаратов на соответствие заданным характеристика в близких к космическим условиях. В ходе испытаний специалисты проверили работоспособность всех подсистем модуля, включая двигательную установку и систему терморегулирования.

«Вакуумные испытания подтвердили требования по штатной работе всех систем модуля…», — подчеркнули в Роскосмосе.

Запуск «Науки» запланирован на 2021 год. Модуль будет использоваться для проведения научных исследований, также он оснащён системой правления ориентацией орбитальной станции и каютой для одного члена экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Роскосмосе рассказали, что одними из первых экспериментов на новом модуле «Наука» станут эксперименты по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков и опыты по изучению образования и развития эмбрионов в яйцах птиц.

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