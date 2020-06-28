Москва, , 08:28 — REGNUM Одними из первых экспериментов на новом модуле российского сегмента Международной космической станции станут опыты по изучению образования и развития эмбрионов в яйцах птиц и эксперименты по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков. Об этом сообщается в июньском выпуске журнала Роскосмоса «Русский космос».

Первый из экспериментов будет направлен на изучение развития эмбрионов в яйцах перепелов в условиях космоса. Эти опыты будут проводиться как в условиях искусственной гравитации (с помощью специальной центрифуге), так и в условиях невесомости. Оборудования для этого эксперимента уже подготовлено в Институте медико-биологических проблем РАН.

Второй из новых экспериментов на МКС получил название «Вампир». В рамках этого исследования на орбитальной станции будут выращены кристаллы для инфракрасных датчиках. Позже эти датчики будут установлены на малых спутниках дистанционного зондирования Земли в рамках программы «Сфера».

"Оба эксперимента пройдут в модуле «Наука», запуск которого намечен на 2-й квартал 2021 года», — подчеркнули в Роскосмосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле специалисты Центра им. Хруничева начали цикл испытаний многофункционального лабораторного модуля «Наука» в вакуумной камере. Модуль «Наука» будет использоваться для проведения экспериментов, также он оснащён портами для стыковки кораблей серии «Союз» и «Прогресс».

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