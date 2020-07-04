Москва, , 07:39 — REGNUM Основные инженерные сооружения в рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный» в Амурской области будут готовы к 2022 году. Об этом 3 июля сообщается на официальной странице Роскосмоса в социальной сети Twitter.

Уточняется, что до конца 2022 года на «Восточном» будет завершено строительство стартового стола для ракет-носителей «Ангара» и около 40 крупных инженерных сооружений. При этом строительство объектов вспомогательной инфраструктуры, включая жильё для специалистов космодрома, продлится до 2025 года.

В Роскосмосе подтвердили, что пуск ракеты «Ангара» с «Восточного» с кораблём «Орёл» запланирован на конец 2023 года. Также в госкопрорации отметили, что до конца текущего года будет принято решение о сроках и объёмах строительства третьей очереди космодрома. В рамках этой очереди на «Восточном» будет создана стартовая площадка для ракет-носителей сверхтяжёлого класса «Енисей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне на «Восточном» завершили строительство командного пункта для управления пусками ракет-носителей семейства «Ангара».

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