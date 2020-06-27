Циолковский, Амурская область, , 08:27 — REGNUM В рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный» завершены работы по созданию командного пункта для управления пусками ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом сообщается на официальной странице Роскосмоса в социальной сети Twitter.

Роскосмос опубликовал несколько роликов с места строительства на «Восточном». Всего в рамках второй очереди на космодроме в Амурской области будет построено 170 сооружений, включая 32 крупных объекта.

В госкопрорации отметили продолжение строительства стартовой площадки для тяжёлых ракет семейства «Ангара», начало выборки грунта для газохода и завершение строительства командного пункта.

«Вполне вероятно, что из него будет осуществляться управление пусками не только «Ангары», но и «Енисея» — нашей ракеты сверхтяжёлого класса, работу по которой мы уже начали», — отметили в Роскосмосе.

Строительство второй очереди космодрома «Восточный» было начато в 2019 году. Планируется, что работы будут завершены в 2022 году, а первый запуск ракеты «Ангара-А5» с нового стартового стола состоится в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне из Северодвинска на космодром «Восточный» были отправлены первые секции нового пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара».

Читайте ранее в этом сюжете: Роскосмос приступил к переброске пускового стола для «Ангары» на Восточный