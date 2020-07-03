Лондон, , 13:54 — REGNUM Британская компания Mini вывела на испытания закамуфлированный прототип гибридного хэтчбека Cooper SE. Снимки с тестов авто размещены на сайте Motor1.

Автопроизводители укомплектовали хэтчбек модернизированным передним бампером с вертикальными вентиляционными отверстиями по краям и фальшрадиаторной решёткой большего размера. Кроме того, у автомобиля появятся светодиодные лампы дальнего света.

Прототип оснащён плагин-гибридным мотором мощностью 220 «лошадей», который соответствует правилам по выбросам WLTP.

Официальная премьера новинки планируется на конец текущего года.

Напомним, в ближайшее время на российском авторынке появится мини-кроссовер Countryman с тремя бензиновыми моторами и одним дизелем.

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