Лондон, , 08:28 — REGNUM Британский автопроизводитель Mini добавит в свой модельный ряд два новых кроссовера. Об этом 15 июня сообщает издание Autocar.

По информации журналистов издания, первой с конвейера компании сойдёт модель кроссовера с электрическим агрегатом. Это авто будет собрано на модульной платформе и оно будет оснащено аккумуляторами последнего поколения. Уже сейчас известно, что модель будет производиться с 2022 года на предприятии Mini в Китае.

Вторая модель кроссовера Mini будет выпускаться под названием Traveller. Это авто станет самым большим кроссовером в модельном ряду марки. Построят автомобиль на «тележке» CLAR, разработанной компанией BMW. Продаваться данная модель будет только с двигателями внутреннего сгорания. У дилеров автомобиль появится не ранее 2024 года.

Напомним, компания Mini обновила свой популярный кроссовер Countryman нового поколения. В рестайлинговом автомобиле в отличие от базовой модели опять появились черты фирменного стиля марки.

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