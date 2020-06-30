Лондон, , 11:37 — REGNUM Инженеры британского автопроизводителя Jaguar Land Rover разрабатывают кроссовер на водородных топливных элементах. Об этом сообщается на сайте AutoExpress.

При этом автокомпания получила на разработку этих «зелёных» авто денежные средства и иную поддержку со стороны частного и государственного сектора. Правительство Британии выделит на проект компании 73,5 млн фунтов стерлингов (около 6,33 млрд рублей).

Проект называется Project Zeus. Реализовывать его компании Jaguar Land Rover будут помогать специалисты из целого ряда компаний, которые специализируются на альтернативном топливе. Отмечается, что проект рассчитан на несколько лет.

В итоге должен получиться водородный внедорожник с поддержкой функции быстрой зарядки, обладающий большой дальностью хода. Кроме того, автомобиль будет иметь отличные внедорожные характеристики.

Напомним, с 1 по 3 июля 2020 года в Южной Корее в выставочном комплексе KINTEX (находится к северу от Сеула) пройдёт первая в мире выставка водородных автомобилей.

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