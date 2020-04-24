Берлин, , 12:14 — REGNUM Руководство немецкой компании Mercedes-Benz приняло решение прекратить разработку легковых автомобилей на топливных элементах. Об этом сообщает агентство Automotive News Europe.

Теперь кросс GLC F-Cell с водородным двигателем будет снят с производства.

Причиной этого решения стало то, что выпуск водородных моделей требует большие вложения. Кроме того, для таких авто нет развитой инфраструктуры. А вот разработку электромобилей в Mercedes-Benz считают более перспективной в связи с быстрым развитием аккумуляторов.

Однако компания не будет совсем отказываться от разработок в данной сфере. Недавно немецкий автопроизводитель создал совместное предприятие с грузовым подразделением Volvo по разработке и сборке водородных грузовиков.

Напомним, модель GLC F-Cell стала первой в мире массовой водородной машиной. Агрегат авто включал в себя электродвигатель мощностью 211 л. с., батарею на 13,5 кВт-ч и два баллона для 4,4 кг водорода. Этого водородного топлива достаточно для прохождения 430 км пути.

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