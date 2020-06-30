Пекин, , 10:18 — REGNUM Автомобиль Haval F7 получил новые опции и иной экстерьер. Об этом сообщает издание «Китайские автомобили».

Помимо того, что новое авто имеет дополнительные опции в комплектации Premium, оно еще получило иной дизайн. Об этом можно судить из шпионских снимков. Фото с новыми авто издание разместило на своём сайте. Журналистам удалось сфотографировать две модели Haval F7, которые находились на автовозе около одного из дилерских центров.

Автопроизводители снабдили рестайлинговую версию иными колёсными дисками и модернизированной радиаторной решёткой. Ожидается, что внешние изменения будут только у комплектации Premium, в то время как комплектации Comfort и Elite сохранят свой прежний вид.

В салоне премиального Haval F7 появятся цифровая «приборка» и шайба для управления мультимедийной системой.

Не исключено, что рестайлингу подвергнутся только версии с двухлитровым движком.

Ранее в продаже у дилеров Haval в Китае появилась модель H9 для экстремального бездорожья.

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