Тула, , 13:48 — REGNUM С конвейера российского завода Haval в Туле сошёл 10-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в марте 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Юбилейным автомобилем стал кроссовер Haval F7, окрашенный в цвет «Аквамарин». Модель оснащена двухлитровым турбированным мотором производительностью 190 «лошадей».

Стоит отметить, что F7 стал первой моделью, сборка которой была налажена на тульском заводе. На сегодняшний день это автопредприятие выпускает четыре модели: F7, F7x, H5 и H9.

«Мы постоянно наращиваем темп (производства — ред.) и ожидаем, что к 2025 году мы обеспечим 5% российского автомобильного рынка, при этом большая часть автомобилей будет выпускаться в России», — заявил исполнительный директор Haval в России Жером Сего.

Напомним, в апреле 2020 года продажи китайских автомобилей с пробегом в России составили 3629 экземпляров, «просев» на 47%.

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