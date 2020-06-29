Москва, , 15:49 — REGNUM Росстандарт провел плановую проверку ООО «ПСМА Рус» (СП автоконцернов Peugeout Citroen и Mitsubishi Motors) в рамках заключенного государственного контракта. Об этом сообщает 29 июня пресс-служба организации.

В ходе проверки специалисты ФГУП «НАМИ» провели краш-тест модели Mitsubishi Outlander типа CW0 модификации GF2WXTSHLAZ категории М1 экологический класс 5.

Во время испытаний было определено соответствие данного образца требованиям техрегламента Таможенного союза.

В Outlander были испытаны: световая оптика, уровень выброса загрязняющих веществ, уровень шума, устройство вызова экстренных оперативных служб.

Также образец был протестирован на безопасность пассажиров и водителя при боковом столкновении.

В итоге тестирования было подтверждено, что образец соответствует требованиям технического регламента.

Напомним, в мае текущего года стоимость японской модели Mitsubishi Outlander в России увеличилась на 10 тыс. рублей.

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