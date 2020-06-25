Токио, , 12:11 — REGNUM Согласно новой стратегии Mitsubishi, автопроизводитель теперь будет меньше уделять внимания огромным глобальным рынкам, где бренд не особенно силен, заявил гендиректор компании Такао Като. Об этом сообщает 32cars.ru.

Своё внимание японский бренд переведёт с американского рынка на регионы, где он имеет устойчивую динамику. К таким регионам относятся Юго-Восточная Азия и Океания. Для этих рынков он планирует создать новые пикапы, вседорожники и фургоны, поскольку эти авто там пользуются особенно большой популярностью.

«Несмотря на то, что мы увеличили объем продаж в мегамаркетах, мы еще не достигли ожидаемого уровня прибыли. Мы стремимся увеличить продажи в регионах, где мы можем предложить наши основные продукты», — сказал Като.

Он добавил, что Mitsubishi будет меньше ориентироваться на мегамаркеты.

Напомним, в прошедшем финансовом году объем продаж Mitsubishi в Северной Америке уменьшился на 8% и составил 160 000 единиц.

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