Прага, , 13:36 — REGNUM Специалисты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения Avast обнаружили в официальном магазине приложений от Google Play Store 47 видеоигр, заражённых вредоносными программами. Об этом сообщает пресс-служба Avast.

Обнаруженные вирусы принадлежат к классу троянских программ HiddenAds. Они размещались в магазине приложений от Google под видом мобильных видеоигр, однако использовались злоумышленниками для показа нежелательной рекламы. Часть из программ отображала рекламу вне установленного приложения и даже после его удаления.

Общее количество загрузок этих приложений превысило 15 млн. Самыми популярными являются Draw Color by Number, Skate Board — New, Find Hidden Differences, Shoot Master, Stacking Guys и Disc Go. Каждая из этих программ была загружена более миллиона раз.

Также эксперты Avast дали несколько советов по распознаванию подобных приложений, заражённых рекламными троянскими вирусами. Для этого рекомендуется обращать внимание на отзывы других пользователей и читать пользовательские соглашения. Ещё одним подозрительным признаком является запрос от приложения большого количества разрешений на операции с устройством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года компания Google удалила из магазина Play Store около 600 приложений, нарушающих правила размещения рекламы.