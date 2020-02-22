Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Компания Google удалила из своего магазина Android-приложений несколько сотен приложений, нарушающих правила размещения рекламы. Об этом сообщается в блоге Google.

В Google объяснили, что все удалённые приложения не были вредоносными, но нарушали политику компании по размещению рекламы. Удалённые приложения также были заблокированы на других платформах монетизации Google — Google AdMob и Google Ads.

«Мы определяем как деструктивную такую рекламу, которая показывается пользователям неожиданным образом, снижая удобство использования устройства», — заявили в Google.

В компании объяснили, что в эту категорию попадает реклама, которая отображается на экране устройства в то время, когда приложение не является активным. В Google отметили, что для выявления этих приложений использовались новые технологии, основанные на машинном обучении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения компания Trend Micro выявила в сервисе Google Play более 3 тысяч приложений с вредоносным программным кодом. В описании всех этих приложений говорилось, что они повышают производительность устройств за счёт очистки системы от ненужных файлов.