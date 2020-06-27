Оттава, , 12:03 — REGNUM Министр инноваций, науки и промышленности Канады Навдип Бэйнс объявил, что канадские специалисты создадут робототехнический комплекс для планируемой американской окололунной станции. Об этом сообщает пресс-служба Канадского космического агентства (CSA).

Бэйнс заявил, что CSA намерено заключить контракт на разработку роботехнического комплекса Canadarm3 с базирующейся в Брамптоне компанией MacDonald, Dettwiler and Associates Inc. (MDA). MDA является разработчиком манипуляторов Canadarm1, использовавшихся на американских шаттлах и комплекса Canadarm2, применяемого при работах за бортом Международной космической станции.

«Наше правительство привержено идеям освоения космоса и сохранению лидерских позиций Канады в области космической робототехники. Обязательство по созданию Canadarm3 для станции Gateway создаст высококвалифицированные рабочие места для канадцев и обеспечит развитие нашей космической промышленности», — отметил министр Бэйнс.

Проект окололунной обитаемой станции Gateway был представлен американским аэрокосмическим агентством NASA в 2017 году. Канада присоединилась к этому проекту в 2019 году. Первоначально планировалось, что станция будет построена к 2024 году, однако позже в NASA объявили, что эта станция не будет использоваться при первой высадке астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне американская компания Orbital Science Corporation получила контракт NASA стоимостью $187 млн на строительство жилого блока станции Gateway.