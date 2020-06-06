Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Американская компания Orbital Science Corporation получила контракт стоимостью $187 млн на строительство жилого блока окололунной станции Gateway, сообщили 5 июня в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Жилой и логистический блок станции станет местом проживания экипажа после прибытия на лунную станцию. Дизайн и технические характеристики этого модуля специалисты Orbital Science Corporation планируют представить до конца 2020 года. Строительство начнётся после того, как будет одобрен проект.

Напомним, о готовности возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году ранее сообщали в администрации президента США Дональда Трампа. Новая лунная программа получила название «Артемис». Её реализация, по информации разработчиков, позволит создать инфраструктуру для добычи ресурсов на Луне. Станция Gateway станет одной из составляющих проекта «Артемис».

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