Москва, , 07:22 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» прошёл автономные испытания бортовых радиосистем в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса космодрома «Байконур», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Безэховая камера в монтажно-испытательном корпусе на площадке №254 используется для имитации условий космического пространства. Прошедшие испытания подтвердили исправность радиотехнической аппаратуры системы «Курс-НА», которая будет использоваться при сближении и стыковки грузового корабля с Международной космической станцией.

Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с кораблём «Прогресс МС-15» запланирован на июль 2020 года. Корабль доставит на МКС запасы топлива, воды, газов, а также другие материалы для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции и проведения космических экспериментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля с МКС состыковался грузовой корабль «Прогресс МС-14». Этот запуск позволил установить новый рекорд по скорости доставки грузов на МКС — от старта корабля до стыковки со станцией прошло 3 часа 20 минут.

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