Москва, , 08:45 — REGNUM Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» завершил стыковку с Международной космической станцией, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Стыковка корабля «Прогресс МС-14» со служебным модулем МКС «Звезда» завершилась в 08:12 мск. Операция прошла в штатном порядке.

«Есть касание, есть сцепка!», — подтвердили в Центре управления полётами.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» стартовала с космодрома «Байконур» 25 апреля в 04:51 мск. Полёт грузового корабля проходил по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме — время от старта до стыковки составило около 3 часов 20 минут. «Прогресс МС-14» доставил на МКС 2,5 тонны полезных грузов для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля были запущены корректирующие двигатели Международной космической станции. Высота орбиты МКС была изменена с целью подготовки условий для стыковки с грузовым российским кораблём «Прогресс МС-14».

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