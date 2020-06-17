Берлин, , 14:24 — REGNUM В сети появились снимки Volkswagen Multivan нового поколения. На основании фотографий дизайнеры портала «Колеса.ру» сделали рендерные изображения новинки.

Спереди авто изменилось очень сильно — капот стал меньше, лобовое стекло получилось более вытянутым, а на передних боковых стёклах появились дополнительные треугольные окошки.

На корме фонари претерпели кардинальную модернизацию — теперь они размещены в горизонтальном направлении, а не в вертикальном. Они имеют светодиодную матрицу с оригинальным рисунком.

Новинку построят на современной «тележке» MQB. Она предназначена как для классических двигателей внутреннего сгорания, так и для гибридных и даже полностью электрических моторов.

Премьера модели запланирована на 2021 год.

Напомним, компания Volkswagen на бразильском автопредприятии в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу начала производство совершенно нового кросс-купе Nivus.

Читайте также: Volkswagen тестирует прототип электрокроссовера ID.4