Берлин, 17 июня 2020, 14:24 — REGNUM В сети появились снимки Volkswagen Multivan нового поколения. На основании фотографий дизайнеры портала «Колеса.ру» сделали рендерные изображения новинки.
Спереди авто изменилось очень сильно — капот стал меньше, лобовое стекло получилось более вытянутым, а на передних боковых стёклах появились дополнительные треугольные окошки.
На корме фонари претерпели кардинальную модернизацию — теперь они размещены в горизонтальном направлении, а не в вертикальном. Они имеют светодиодную матрицу с оригинальным рисунком.
Новинку построят на современной «тележке» MQB. Она предназначена как для классических двигателей внутреннего сгорания, так и для гибридных и даже полностью электрических моторов.
Премьера модели запланирована на 2021 год.
Напомним, компания Volkswagen на бразильском автопредприятии в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу начала производство совершенно нового кросс-купе Nivus.
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