Берлин, , 13:34 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen приступил к тестированию электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Снимки с испытаний модели размещены на сайте Carscoops.

Журналисты издания запечатлели кроссовер на дорогах общего пользования в Германии. Специалисты немецкой компании замаскировали авто под Kia. Так, фальшрадиаторная решётка кроссовера выполнена в стиле «улыбка тигра», как у моделей Kia. Стоит отметить, что ранее инженеры Volkswagen замаскировали ID.4 под Opel.

Тем не менее за фальшрешёткой можно рассмотреть логотип Volkswagen. Что же касается фар, то они имеют аналогичную схему с электрическим хэтчбеком ID.3. Вполне возможно, что фары будут соединены между собой тонкой светлой полосой.

Профиль авто украшает хромированная отделка, расположенная над окнами. Задняя дверь имеет рельефную форму и одну хромированную полосу, а внизу бампера размещён диффузороподобный элемент.

Ранее компания Volkswagen провела в Альпах тесты рестайлинговой модели T7 Transporter, собранной на платформе MQB, которая поддерживает гибридные моторы и электродвигатели.

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