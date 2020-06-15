Пекин, , 08:02 — REGNUM Немецкое автопредприятие BMW планирует начать в Китае на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive производство электрического кроссовера BMW iX3. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Первые серийные образцы модели должны сойти с конвейера уже в конце лета текущего года. Стоит отметить, что это авто будет первым электрокаром под основным брендом BMW. До этого немецкий автопроизводитель выпускал машины с электромотором только под суббрендом BMW i.

В линейке агрегатов BMW iX3 будут бензиновые, дизельные, полностью электрические моторы, а также подключаемые гибриды. При этом новый электромотор eDrive является инновационным. В одном электрическом агрегате соединены двигатель, коробка передач и блок электроники.

Запас хода нового электрокара составит 440 км (по циклу WLTP).

Ранее генеральный директор автозавода калининградского предприятия «Автотор» Руслан Садыков заявил, что с середины июня текущего года и до конца месяца на заводе будет временно прекращена сборка машин BMW.

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