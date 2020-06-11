Берлин, , 12:32 — REGNUM Ателье Alpina представило рестайлинговые BMW Alpina B5 и D5 S. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Alpina обновила светотехнику у моделей BMW Alpina B5 и D5 S. Была увеличена решетка радиатора, появились «хищные» бамперы в М-стиле и колёсные диски на 20 дюймов.

Бензиновые версии BMW Alpina B5 оборудованы обновленным восьмицилиндровым двигателем на 4,4 л с двумя двухпоточными турбокомпрессорами. Таким образом, мощность силовой установки возросла до 621 л. с.

В качестве трансмиссии бензиновые версии Alpina B5 получили восьмиступенчатую АКПП, а также систему полного привода. С 0 до 100 км/ч машина может разогнаться всего за 3,4 с. При этом предельная скорость рестайлинговой BMW Alpina B5 равна 330 км/ч.

Модели уже можно заказывать. Стоимость Alpina D5 S на авторынке Германии составляет от 92 тыс. 500 евро, а бензиновые BMW Alpina B5 идут от 117 тыс. 700 евро.

Ранее компания Alpina, занимающаяся доработкой моделей BMW, представила самый производительный свой кроссовер на базе BMW X7 M50i.

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