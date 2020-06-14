Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн. Об этом сообщается на сайте проекта.

Согласно порталу проекта, к 14 июня общее количество собранных средств на разработку Star Citizen достигло $300,323,106. Пожертвования сделали более 2,7 млн игроков.

Компания по сбору средств на разработку видеоигры Star Citizen началась в 2012 году на платформе Kickstarter. Позже сбор средств был перенесён на официальный сайт проекта.

Первая альфа-версия игры была выпущена в 2014 году, в настоящее время игра всё ещё находится на стадии альфа-тестирования. Точная дата выхода финальной версии игры не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года разработчики Star Citizen добавили последнюю планету microTech в систему Стэнтон.

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