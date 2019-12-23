Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Первая система масштабного космического симулятора Star Citizen получила свою последнюю планету. Об этом 23 декбаря сообщил журнал PC Gamer.

Компания Cloud Imperium Games опубликовала в сети ролик, в котором она продемонстрировала изменения, которые вносит в игру обновление Alpha 3.8. Сейчас геймеры смогут посетить ледяную планету microTech в Стэнтоне, которая является последней планетой в этой звёздной системе. Стоит отметить, что станция microTech пока не запущена, однако игроки могут посетить этот новый мир.

Напомним, в Alpha 3.8 разработчики Star Citizen также добавили рукопашный бой и использование холодного оружия. Кроме того, оно принесло в игру погодные эффекты на планетах и другое.

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