Канберра, , 10:29 — REGNUM Компьютерные системы австралийской компании Lion (ранее известной как Lion Nathan) были временно закрыты из-за кибератаки. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Компания Lion производит спиртные напитки, а также молочные продукты для рынков Австралии и Новой Зеландии. 12 июня в Lion рассказали о масштабном сбое в компьютерных сетях компании.

Специалисты по кибербезопасности компании установили, что сбой был вызван атакой хакеров, который использовали вирусы-вымогатели. В качестве меры защиты были закрыты ключевые системы компании.

«Мы сосредоточены на том, чтобы вернуть системы в безопасное состояние, чтобы мы могли возобновить наш бизнес как на обычном производстве, так и в обслуживании клиентов. Это займёт некоторое время, но мы должны проработать эту проблемы должны образом», — отметили представители компании.

В Lion добавили, что эта атака привела к временным сбоям в работе пивоваренных заводов компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне из-за кибератаки было приостановлено производство на заводе компании Honda в штате Огайо, США.