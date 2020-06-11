Токио, , 07:35 — REGNUM Завод японского автомобильного концерна Honda, расположенный в США в штате Огайо, остановил производство из-за кибератаки. Об этом 11 июня сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, на заводе компьютерным вирусом оказались заражены системы, осуществляющие управление производственными линиями. Из-за произошедшего сбоя, о масштабах которого не сообщается, завод прекратил работу. Возобновление производства, полностью остановленного 10 июня, ожидается до конца этой недели.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки автомобилей японского концерна Honda с трёх предприятий на территории Японии были приостановлены утром 8 июня из-за сбоя во внутренней сети автопроизводителя, возможно, вызванного кибератакой. Во второй половине дня, после того, как неполадки устранили, поставки автомобилей были возобновлены.

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