Токио, , 10:56 — REGNUM Приложение для отслеживания контактов пользователей смартфонов с целью замедления распространения новой коронавирусной инфекции будет запущено в Японии в течение недели. 13 июня об этом сообщает газета Japan Today со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Японии.

Мобильное приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции разработано японскими специалистами на основе совместного интерфейса компаний Google и Apple. При установке на смартфон эта программа будет использовать беспроводную связь Bluetooth для регистрации контактов с другими пользователями смартфонов.

Если у пользователя данного приложения выявят коронавирусную инфекцию, то он сможет предупредить людей, с которыми имел контакты в течение последних 14 дней. Отмечается, что соответствующее уведомление будет рассылаться только при согласии пациента. Также в министерстве заявляют, что мобильное приложение не будет собирать имена, номера телефонов, местоположение устройства и другую личную информацию пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне правительство Италии начало поэтапное развёртывание аналогичного приложения Immuni. За первые десть дней это приложение загрузили 8 млн из 60 млн жителей пилотных регионов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сингапуре предупредили о мошеннических приложениях для контроля COVID-19