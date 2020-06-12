Рим, , 08:43 — REGNUM Правительство Италии начало развёртывание мобильного приложения для контроля распространения новой коронавирусной инфекции Immuni, сообщает агентство Reuters.

Разработанное при поддержке правительства Италии приложение Imunni использует беспроводные сети Bluetooth для регистрации близких контактов владельцев смартфонов. После выявления коронавирусной инфекции у пользователя этого приложения медики выгружают на сервер соответствующее уведомление, которое получают все люди, имевшие контакты с заболевшим.

Приложение Immuni поэтапно развёртывается в Италии с начала июня. За первые 10 дней это приложение загрузили 8 млн из 60 млн жителей пилотных регионов. Министр по технологическим инновациям и цифровизации Италии Паола Пизано отметила, что приложение будет доступно на территории всей страны к концу июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая парламент Франции одобрил внедрение приложения для контроля распространения коронавирусной инфекции StopCovid.

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