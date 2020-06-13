Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн назначил своим заместителем по пилотируемым программам Кэти Лидерс. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

С 2014 года Лидерс руководила программой коммерческих пилотируемых полётов NASA. В частности, она отвечала за взаимодействие NASA и компании SpaceX при первом пилотируемом запуске корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

«От грузовых кораблей Dragon до пилотируемых Crew Dragon она успешно помогла нарастить нашу промышленную базу. Кэти является именно тем человек, который нам нужен для того, чтобы расширить экономическую деятельность в космосе до окололунного пространства и достигнуть амбициозных целей, которые мы поставили», — прокомментировал глава NASA.

Ранее должность руководителя NASA по пилотируемым программам занимал Дуглас Ловерро. Он покинул этот пост незадолго до запуска корабля Crew Dragon с экипажем к МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае издание Politico опубликовало выдержки из письма Ловерро к бывшим коллегам, в котором он признался в допущении некой ошибки на посту заместителя главы NASA по пилотируемым программам.

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