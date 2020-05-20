Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Заместитель руководителя NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул свой пост. Он признался, что допустил некую ошибку, а его отставка была инициирована директором ведомства Джимом Брайденстайном, сообщает издание Politico.

Отставка Ловерро произошла в преддверии пилотируемого полёта корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). В NASA уход Ловерро не объясняли, обязанности перешли к его бывшему заместителю Кеннету Бауэрсоксу.

Politico ссылается на письмо Ловерро к коллегам, в котором он признаётся, что уходит «с тяжёлым сердцем». Он отметил, что всегда допускал определённый риск, будучи лидером. Ранее в этом году им было принято рискованное решение ради успеха миссии, однако спустя время стало ясно, что произошла ошибка.

Ловерро добавил, что за последствия неверного решения будет отвечать он один. Подробнее об «ошибке» он не рассказал.

Источники издания сообщили, что на уходе Ловерро настаивал Брайденстайн. Сам Ловерро заявил, что отставке не предшествовали разногласия с руководителем, она не связана и с предстоящим запуском Crew Dragon.

Издание Washington Post, ссылаясь на источники, связывает уход Ловерро с присуждением контрактов компаниям, которые предлагают построить корабль для отправки астронавтов на Луну.

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