Пекин, , 10:05 — REGNUM Боевые испытания нового российского боевого танка Т-14 «Армата», проведенные на территории Сирийской Арабской Республики (САР), принесли ему всемирную известность. Об этом 10 июня говорится в статье китайского правительственного издания «Жэньминь жибао».

По мнению издания, климат Сирии и ее рельеф со сложным ландшафтом — это идеальные условия для проведения испытаний на прочность для техники и вооружения.

«Учитывая, что вооруженная сирийская оппозиция использует противотанковые ракеты с функцией самонаведения и без нее, решение испытать новейший российский танк именно в этих условиях оказалось весьма удачным», — говорится в материале издания, приводимом «ИноСМИ».

Кроме этого, отмечается, что испытания проводились для выявления скрытых проблем новой российской машиной перед тем, как она будет принята на вооружение армией России.

Также указывается, что РФ протестировала в Сирии много видов своего нового вооружения, «от крылатых ракет «Калибр» до беспилотников «Уран», от истребителей Су-35С поколения 4++ до беспилотных боевых роботов», и все они показали себя там достойным образом.

«По мнению специалистов, боевые испытания танка Т-14 имеют большое значение в условиях продолжающегося расширения НАТО на Восток», — подчеркивается в статье и добавляется, что факт испытаний нового российского танка не только укрепил авторитет России, но и стал фактором влияния на геополитическую ситуацию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня стало известно, что концерн «Алмаз-Антей» и Министерство обороны России подписали контракт о поставке до 2023 года трёх полковых комплектов зенитно-ракетных систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» и четырёх комплектов ЗРС С-350 «Витязь»